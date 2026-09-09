Un fragmento audiovisual proveniente de una entrevista televisiva en España genera amplia conversación en plataformas digitales tras la declaración de una joven identificada como Kenia.

Imagen referencial. (FOTO: Especial)

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Paciente revela que despertó del coma tras no soportar la música que le ponía su madre

En el material que circula en redes, la protagonista relata su experiencia tras permanecer un mes en coma y expone el malestar que le causó escuchar la misma melodía del grupo musical Gemeliers de forma ininterrumpida durante su hospitalización, un hecho que según su propio testimonio la llevó al límite emocional antes de recuperar la consciencia.

La difusión de las imágenes provoca miles de reproducciones y comentarios en comunidades virtuales, donde las opiniones se dividen entre quienes apoyan su testimonio y quienes aseguran que la insistencia sonora de su madre funcionó como el estímulo clave para su recuperación.

De acuerdo con publicaciones de la Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT, por sus siglas en inglés), la estimulación sonora en entornos clínicos debe contar con una dosificación adecuada y una selección personalizada, debido a que el procesamiento auditivo puede mantenerse activo incluso cuando el paciente no presenta respuestas motoras o verbales visibles.

SE HARTÓ DE LA MÚSICA QUE LE PONÍA SU MADRE CUANDO ESTABA EN COMA: “NO LE PONGAN MÚSICA A LA GENTE QUE ESTÁ EN COMA, YO PASÉ UN INFIERNO”. pic.twitter.com/K8av5swc0m — Real Time (@RealTimeRating) September 8, 2026

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La experiencia sensorial durante el coma y la controversia digital

En el metraje que registra cientos de interacciones, la joven explica con detalle las sensaciones experimentadas durante el tiempo que permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos, haciendo un llamado a regular el uso de reproductores de audio en pacientes inconscientes.

Percepción auditiva en coma: Tal como sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus guías de atención al paciente crítico, la estimulación sensorial en cuidados intensivos requiere supervisión médica para evitar cuadros de sobreestimulación o estrés fisiológico en la persona hospitalizada .

Tal como sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus guías de atención al crítico, la estimulación en cuidados intensivos requiere supervisión médica para evitar cuadros de sobreestimulación o estrés fisiológico en la persona . Procesamiento de información: Conforme se observa en el diálogo del reporte audiovisual, la entrevistada menciona que "las personas que estamos en coma seguimos escuchando, tenemos sentimientos también" y asegura que el estado de repetición constante la llevó a pensar en "quiero salir del coma solo para apagar la radio".

Conforme se observa en el diálogo del reporte audiovisual, la entrevistada menciona que "las personas que estamos en coma seguimos escuchando, tenemos sentimientos también" y asegura que el estado de repetición constante la llevó a pensar en "quiero salir del coma solo para apagar la radio". Debate en redes sociales: A pesar del tono con el que la joven narra lo sucedido tras lograr su recuperación completa, los usuarios en plataformas digitales sostienen posturas encontradas; un sector importante de internautas argumenta en la sección de respuestas que la iniciativa materna representó la vía principal que le devolvió la vida y sugieren un gesto de mayor gratitud hacia la familia.

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