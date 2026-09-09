[Publicidad]
La Presidencia de la República informó que este miércoles 9 de septiembre, inició a "laborar" en Palacio Nacional, "Rollo, un cachorro mestizo.
A través de un post en la red social X, dio a conocer la adopción de un cachorro mestizo, el cual se encuentra en los jardines y oficinas de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia.
"Rollo" pidió ayuda para encontrar una familia para su hermano llamado "Theo", quien aún está en adopción.
Lee también Fuerzas Especiales, paracaidistas y perro robot, ensayan para desfile militar del 16 de septiembre; 15 mil elementos participarán
Llega lomito "Rollo" a trabajar a Palacio Nacional
En el clip de video, se puede apreciar a un cachorro de color caramelo portando una corbata o un collar rojo, paseando y corriendo por los jardines y salas de Palacio Nacional.
"Tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y todos", señaló la sede del Ejecutivo.
[Publicidad]
dmt/bmc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Liga MX: ¿Por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2026?
Estados
Maru Campos inaugura la Torre Centinela en Ciudad Juárez; es el proyecto de seguridad más importante de su gobierno
Estados
Baja California suspende clases presenciales por altas temperaturas; serán en línea
Universal Deportes
Liga MX: Los últimos movimientos del mercado de fichajes antes del cierre de registros para el Apertura 2026