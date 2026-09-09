Nación | 09-09-26 | 20:44 | Diego Medina | Actualizada | 09-09-26 | 20:51 |

La informó que este miércoles 9 de septiembre, inició a "laborar" en Palacio Nacional, "Rollo, un cachorro mestizo.

A través de un post en la red social X, dio a conocer la adopción de un cachorro mestizo, el cual se encuentra en los jardines y oficinas de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia.

"Rollo" pidió ayuda para encontrar una familia para su hermano llamado "Theo", quien aún está en adopción.

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En el clip de video, se puede apreciar a un cachorro de color caramelo portando una corbata o un collar rojo, paseando y corriendo por los jardines y salas de .

"Tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y todos", señaló la sede del Ejecutivo.

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dmt/bmc

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