La Presidencia de la República informó que este miércoles 9 de septiembre, inició a "laborar" en Palacio Nacional, "Rollo, un cachorro mestizo.

A través de un post en la red social X, dio a conocer la adopción de un cachorro mestizo, el cual se encuentra en los jardines y oficinas de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia.

"Rollo" pidió ayuda para encontrar una familia para su hermano llamado "Theo", quien aún está en adopción.

Lee también Fuerzas Especiales, paracaidistas y perro robot, ensayan para desfile militar del 16 de septiembre; 15 mil elementos participarán

Llega lomito "Rollo" a trabajar a Palacio Nacional

En el clip de video, se puede apreciar a un cachorro de color caramelo portando una corbata o un collar rojo, paseando y corriendo por los jardines y salas de Palacio Nacional.

"Tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y todos", señaló la sede del Ejecutivo.

[Publicidad]

Él es Rollo, trabaja en Palacio Nacional. Es un cachorro mestizo adoptado que hoy se divierte en jardines y oficinas bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia. Tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y… pic.twitter.com/aoRmKbXHlT — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 10, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmt/bmc