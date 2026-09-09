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Este miércoles 9 de septiembre, se reportó la muerte de Óscar Mario Beteta, por lo que políticos y periodistas lamentan su fallecimiento.
El Heraldo, donde tenía su programa de radio en el 98.5 FM, informó la noticia.
Mario Beteta colaboró varios años en EL UNIVERSAL, con su columna llamada "En Petit Comité".
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El periodista Salvador García Soto afirmó que el conductor de radio murió tras una larga lucha contra el cáncer en el Hospital ABC de Santa Fe.
Lamentan fallecimiento de Óscar Mario Beteta
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó la muerte del periodista y envió condolencias a sus familiares y amigos. "Encabezó por tres décadas uno de los programas radiofónicos más relevantes de México", dijo.
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Miguel Ángel Mancera también envió su "más sentido pésame a sus familiares, amigos, seres queridos y colegas".
Alito Moreno se sumó a las condolencias de "su amigo" a quien consideró "un gran periodista y una voz reconocida de la radio".
"Tuve la fortuna de conocerlo, conversar con él y compartir muchos momentos a lo largo de los años. Óscar Mario deja una trayectoria que merece todo nuestro reconocimiento, pero también el recuerdo de un hombre cercano, inteligente y comprometido con México", dijo.
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bmc
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