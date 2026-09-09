Ante los resultados de la prueba PISA 2025, donde México bajó en lectura y matemáticas, el especialista en educación Carlos Mancera afirmó que la sociedad mexicana debería exigir que las niñas y los niños reciban la educación que merecen.

En Con los de Casa, conducido por el director general editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, y la columnista Maite Azuela, Mancera comentó que el derecho a la educación, establecido en el artículo tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de aprender.

"A partir del 2000, México se sumó a la prueba PISA, cuyos resultados fueron mejorando de forma gradual como consecuencia de políticas diseñadas con el fin de que más de una proporción de niñas y niños desarrollara capacidades fundamentales", recordó.

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Durante su intervención, la directora de monitoreo de indicadores educativos en la asociación civil Mexicanos Primero, María Teresa Gutiérrez, dijo que los últimos resultados en alumnos de 15 años de edad en educación básica arrojaron que no se mejoró en ninguna de las tres áreas y se arrastra hasta la adultez.

Recordó la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), aplicada de 2006 a 2014, después la evaluación a las y los docentes, y actualmente, evaluaciones del sistema educativo "no existen por ningún lado".

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Azuela recordó que, a partir de la administración del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los libros de texto gratuito cambiaron, su contenido se convirtió en ideológico y cuestionó si influyó en dicha prueba.

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"Es normal que haya ideología en la discusión educativa. Cada quien expresa su visión del mundo. Algunos dicen que es adoctrinamiento o sectarismo, pero puedo ser cierto cuando se abandonan los fines fundamentales de la educación", expresó Carlos Mancera.

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Ante la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió a la Nueva Escuela Mexicana y aseguró que esta prueba presenta sesgos al no considerar los contextos de cada país, Gutiérrez declaró que México es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y "deberíamos tener los mismos resultados que los demás miembros".

Otros aspectos abordados a lo largo del capítulo fueron la infraestructura de las escuelas, comparación entre públicas y privadas, becas destinadas al alumnado.

Mira aquí el programa completo Con los de Casa:

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