Dallas. El presidente Donald Trump prometió el miércoles que cada adulto estadounidense recibiría 5 mil dólares del gobierno federal si su Partido Republicano logra mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Así que, si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5 mil dólares. Se llamará el dividendo Trump", dijo el gobernante a sus simpatizantes durante una convención partidaria en Texas, mientras su agrupación atraviesa dificultades en las encuestas frente a los demócratas.

Trump lo comparó con el reparto de dividendos a los accionistas cuando una empresa tiene éxito.

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"Si ganan los republicanos, tú ganas con nosotros", afirmó, y añadió que sus "dividendos Trump" tendrían que gastarse en Estados Unidos.

No especificó de dónde provendrían los fondos. "Nuestro país está generando muchísimo dinero", se limitó a decir.

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Sin embargo, un análisis rápido de la agencia Associated Press reveló que cumplir esta promesa supondría un coste de más de un billón de dólares.

La Oficina del Censo no recaba datos sobre el número de ciudadanos, pero estima que en Estados Unidos viven cerca de 270 millones de adultos. Sin embargo, incluso las estimaciones más conservadoras sobre la población residente no ciudadana elevarían el coste de la promesa de Trump a una cifra de 10 dígitos.

En su aparición estelar en la inusual convención, el gobernante pidió a sus simpatizantes que imaginen que es él quien figura en la boleta de votación de este 3 de noviembre.

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"Les pido que asuman que soy yo el que está en la papeleta de votación. Soy yo el que está en la papeleta. Solo una vez más", dijo Trump durante su intervención en el American Airlines Center.

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El gobernante celebró estar en Dallas, Texas, estado que ha sido tradicionalmente republicano, pero en donde sus candidatos al Senado y a gobernador aparecen virtualmente empatados con sus rivales demócratas en los sondeos.

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Trump dijo también que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al de 'Estrecho Trump', en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán.

"Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump", insistió.

"Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio", agregó el mandatario, sin precisar cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento.

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El mandatario defendió también el Salón de Baile que está construyendo en la Casa Blanca y alegó que no es en su beneficio. "Sólo estaré allí unos meses", señaló.

Pese a sus esfuerzos, la firma de datos electorales Decision Desk HQ, pronostica que los demócratas ganarán la Cámara por 230-205 y que el Senado quedará 51-49 a su favor en noviembre.

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