Con oraciones y alabanzas a Donald Trump, a quien el líder del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, calificó como el "mejor presidente en la historia de Estados Unidos", el partido oficialista dio inicio este miércoles a una inusual convención nacional, a menos de dos meses de las cruciales elecciones de término medio.

En Dallas, uno de los centros económicos de Texas, cientos de militantes legisladores y candidatos del partido se reunieron para celebrar una convención que estará centrada en alabar las políticas del Gobierno Trump y con la que esperan motivar a sus bases para que apoyen en las urnas a los candidatos republicanos en lo que se dibuja como una apretada contienda por retener el control del Congreso.

"Esto es histórico", señaló el presidente del Comité Nacional Republicano, la organización que supervisa al partido, durante un discurso inaugural: "Estamos listos para continuar con la revolución conservadora del sentido común", aseguró.

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Entre aplausos y sin perder el tono energizante de su discurso, Gruters reconoció el elefante en la habitación, la difícil carrera a la que se enfrenta su partido para conservar la mayoría en el legislativo y seguir dándole rienda suelta a la agenda del presidente.

Las últimas encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una probabilidad 50/50 en la mayoría del Senado, según indicó este martes el agregador de resultados de encuestas Decision Desk HQ.

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"Si ganan el control de aunque sea una de las dos Cámaras, nuestra agenda se paraliza. No dejaremos que suceda", indicó el líder republicano.

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El pastor Jack Graham, quien forma parte de una comisión de la Casa Blanca para la libertad religiosa, entregó una oración inaugural de la convención, en la que, de pie frente a una imagen de un atardecer, pidió por el "renacimiento espiritual" y una "revolución espiritual" en EE.UU.

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"Te pedimos, Dios, por nuestro presidente Donald J. Trump, dale la fuerza y la protección para que pueda seguir liderando nuestra gran nación", declaró Graham.

Tanto Trump como su vicepresidente, JD Vance, darán discursos en la convención, en la que también participarán el secretario de Tesoro, Scott Bessent, y el fiscal general, Todd Blanche.

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La agenda tratará temas como la ofensiva migratoria del Gobierno, los recortes de impuestos e iniciativas de salud.

La convención republicana se celebra en el American Airlines Center, en el centro de Dallas, hasta el jueves en la noche, día en el que también se hará homenaje al fallecido y polémico activista ultraconservador Charlie Kirk, en el aniversario de su asesinato.

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