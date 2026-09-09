Hermosillo, Sonora. - En los últimos meses, el estado de Sonora registró una drástica recuperación en sus niveles de humedad. El número de municipios afectados por la escasez de agua cayó de 56 a solo seis, lo que representa una reducción del 89.3% en la entidad.

De acuerdo con el informe más reciente del Monitor de Sequía de México, emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con corte al 31 de agosto de 2026, las intensas lluvias registradas en diversas regiones del estado fueron el factor clave para revertir el panorama crítico que se vivía en el mismo periodo de 2025, cuando la sequía golpeaba a la gran mayoría de las demarcaciones sonorenses.

El reporte técnico detalla que las categorías más alarmantes, como la sequía "extrema" y "excepcional", han desaparecido por completo del mapa estatal.

A nivel nacional, el balance general del Monitor de Sequía muestra un escenario donde 365 municipios del país continúan con niveles de sequía activa. (09/09/26) Foto: Especial.

Lee también Pugna del crimen organizado deja 12 asesinatos en Morelos en solo 36 horas; cuerpos fueron hallados en seis municipios

En la actualidad, de los 72 municipios que integran Sonora, únicamente seis presentan afectaciones activas: cinco de ellos se clasifican en sequía moderada (D1) y solo uno permanece en sequía severa (D2).

En sequía moderada se encuentran Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Altar y Caborca y con sequía severa el municipio General Plutarco Elías Calles. A nivel nacional, el balance general del Monitor de Sequía muestra un escenario donde 365 municipios del país continúan con niveles de sequía activa, 887 se encuentran bajo la categoría de "anormalmente secos" (D0) y un total de mil 226 demarcaciones operan completamente sin afectaciones hídricas.

[Publicidad]

Por su parte, la Conagua, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), confirmó que mantendrá el monitoreo climático y de humedad de forma permanente en la región para evaluar la evolución de las reservas de agua durante los próximos meses.

dmrr/cr