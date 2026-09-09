Cuernavaca, Mor. - La pugna entre grupos del crimen organizado en Morelos acumula 12 personas asesinadas en un lapso de 36 horas, entre ellas dos mujeres. Personal del Servicio Médico Forense levantó cuerpos desmembrados, calcinados y ejecutados por disparos de arma de fuego.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos informó una disminución de 17.7 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso entre enero y agosto de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el corte nacional presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En los hechos recientes, la Fiscalía General del Estado documentó 10 hombres y dos mujeres asesinadas, conforme al trabajo pericial en los municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec, Yautepec, Tepoztlán, Cuernavaca y Zacatepec.

El primer hallazgo ocurrió poco después de las seis de la mañana del martes en el Eje Metropolitano, a la altura del puente de La Vega, en la colonia Modesto Rangel de Emiliano Zapata, gobernado por el PVEM.

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Personas alertaron a las autoridades sobre una posible pareja víctima de violencia, y al arribar policías y paramédicos confirmaron que se trataba de restos humanos dispersos, aparentemente correspondientes a un hombre y una mujer.

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Minutos después, en Jiutepec, un joven fue atacado mientras conducía un automóvil rojo por la calle Iztaccíhuatl, en Lomas de Jiutepec. El hombre, quien presuntamente era estudiante de odontología, recibió varios disparos y tras la agresión perdió el control del vehículo y chocó contra una unidad del transporte público.

La violencia continuó por la tarde del martes en el municipio de Yautepec, gobernado por Nueva Alianza, donde una pareja fue encontrada muerta en el fraccionamiento El Mirador, ubicado en la colonia Santa Rosa de Oaxtepec. Las víctimas eran un hombre de aproximadamente 60 años y una mujer de alrededor de 55, quienes presentaban signos de violencia y aparentes heridas producidas por arma de fuego.

Cuerpos fueron hallados en seis municipios Foto: Especial.

En ese mismo municipio, en el poblado de San Carlos, localizaron el cadáver de un hombre, de aproximadamente 35 años sobre un camino de terracería rumbo a El Caracol. La víctima presentaba lesiones aparentemente ocasionadas por disparos y permanecía sin ser identificada.

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En el Pueblo Mágico de Tepoztlán, alrededor de las 17:45 horas, hallaron dos cuerpos con quemaduras. Los paramédicos determinaron que las personas habían sido calcinadas.

El martes cerró con el asesinato de un hombre de aproximadamente 50 años, en el municipio de Cuernavaca, cuyo cadáver yacía dentro de un predio de la colonia Ejidos de Acapatzingo.

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De acuerdo con los primeros informes, hombres armados interceptaron una camioneta que transportaba un caballo, y para robarlo dispararon contra el propietario. La camioneta fue abandonada posteriormente en Tepoztlán y hasta ayer se desconocía el paradero del animal.

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La estela de violencia siguió este miércoles con un doble asesinato en el poblado de Tetelpa, municipio de Zacatepec. Alrededor de las 00:28 horas, elementos de seguridad detectaron a dos personas a un costado de la carretera, en la zona cercana al campo experimental.

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Los agentes se aproximaron y solicitaron apoyo al identificar que ambos individuos presentaban lesiones visibles y aparentes heridas producidas por disparos de arma de fuego.

En Cuernavaca se registró otro asesinato a balazos de un hombre en calles de la colonia Carolina. El reporte de las 07:58 horas informó sobre una persona lesionada por arma de fuego en la calle Centenario, a la altura de la secundaria número 12. Los primeros respondientes fueron informados sobre la autoría material de dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

dmrr/cr