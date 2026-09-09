Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca en la Liga MX Femenil, Tigres estaría a punto de concretar uno de los movimientos más importantes rumbo al Apertura 2026. Las Amazonas, acostumbradas a incorporar talento de primer nivel, sumarían a sus filas a una nueva figura internacional para fortalecer un plantel que ya se encuentra entre los más poderosos del continente.

De acuerdo con diversos reportes, la venezolana Deyna Castellanos se convertiría en refuerzo del conjunto regiomontano, una incorporación que elevaría el nivel ofensivo del equipo y reforzaría sus aspiraciones de mantenerse como protagonista en el futbol mexicano.

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La delantera sudamericana, considerada durante años como una de las futbolistas más destacadas de la región, llegaría a la Liga MX Femenil tras concluir su etapa con el Portland Thorns FC de la NWSL. Su experiencia internacional y capacidad goleadora la convierten en una de las jugadoras más atractivas disponibles en el mercado.

Según las versiones más recientes, el acuerdo entre ambas partes estaría prácticamente cerrado y solo restaría el anuncio oficial por parte de Tigres, que podría darse en las próximas horas a través de sus plataformas digitales.

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Durante su paso por el futbol estadounidense, Castellanos disputó 57 partidos con el Portland Thorns FC, registró siete goles y dos asistencias, números que respaldan la trayectoria de una jugadora llamada a convertirse en uno de los grandes nombres de la Liga MX Femenil en caso de concretarse su llegada.