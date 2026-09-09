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Armando "Hormiga" González continúa ganándose un lugar en el futbol griego. Tras firmar un espectacular doblete en la victoria del Olympiacos sobre el Volos New Football Club en la Copa de Grecia, el delantero mexicano se llevó los reflectores y abandonó el terreno de juego en medio de una sonora ovación por parte de la afición local.

El atacante recibió la confianza del cuerpo técnico para ocupar la posición ofensiva ante la ausencia por lesión de Ayoub El Kaabi y respondió de la mejor manera. Con dos anotaciones y una asistencia, González dejó claro que tiene los argumentos necesarios para competir por un puesto.

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Luego de su brillante actuación, el exjugador de Chivas se mostró satisfecho por su desempeño y reiteró su deseo de mantener el nivel que le ha permitido convertirse en una de las revelaciones del equipo durante las últimas semanas.

Su exhibición no pasó desapercibida para la prensa griega, que horas después lo colocó entre las principales figuras de la jornada. Diversos medios destacaron su aporte ofensivo con fotografías en portada y elogiosos titulares que reconocieron su capacidad frente al arco. "A la Hormiga le salieron alas", publicó uno de los diarios al referirse a la actuación del mexicano.

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Ahora, González tendrá una nueva oportunidad para seguir consolidándose cuando el Olympiacos se enfrente al OFI Creta en la Superliga de Grecia, un compromiso en el que buscará mantener su racha goleadora y continuar ganándose el reconocimiento de la afición y el respeto de sus rivales.