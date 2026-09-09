La hija de Raúl Manuel Beyruti Sánchez, identificado como "El Rey del Outsourcing", sufrió un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con ocho votos, el pleno del Alto Tribunal negó un amparo a Ángela Beyruti Espinosa, con el que buscaba echar abajo un crédito fiscal que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En marzo de 2022, la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT resolvió dicha medida por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), recargos y multas que correspondían al ejercicio fiscal 2015.

Lee también Corte valida facultad de la Marina como guardia costera en puertos; niega amparo a Calica

Ante ello, la hija del "Rey del Outsourcing", acusado por la FGR lavado de dinero a través de empresas fachada, impugnó y obtuvo una suspensión provisional y definitiva, condicionada a garantizar el interés fiscal, otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

No obstante, el máximo tribunal modificó la sentencia recurrida y turnó a un colegiado para resolver aspectos de legalidad que quedaron pendientes.

[Publicidad]

Al presentar el proyecto, la ministra Sara Irene Herrerías Guerrea argumentó que “se declara infundado el argumento de la que la norma reclamada contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución”.

Es decir, que la garantía no tiene por efecto privar a la persona contribuyente de sus bienes, sino asegurar al Estado obtenga su pago precisamente mediante la aplicación de la garantía otorgada por el deudor.

Lee también Fuerzas Especiales, paracaidistas y perro robot, ensayan para desfile militar del 16 de septiembre; 15 mil elementos participarán

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc