El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la Revista General a los contingentes que integran la columna del Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre de 2026, con motivo del 216 Aniversario del Inicio de la Independencia.

Por primera vez un contingente de 99 aeronaves, 93 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y seis de la Guardia Nacional (GN) volarán por el espacio aéreo del Zócalo capitalino para dar inicio al desfile militar.

En la explanada “Damián Carmona”del Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A, uno de los narradores manifestó que, para finalizar la formación, tres aeronaves, F5 de la FAM van a ejecutar una acrobacia aérea “Flor de Lis”, donde las aeronaves vuelan juntas en formación y realizan una subida vertical, al mismo tiempo la aeronave líder realiza dos giros de 360 grados sobre su propio eje.

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Militares y GN ensayan desfile para conmemorar Independencia de México el 16 de septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

También, se tiene previsto un descenso de diez integrantes del grupo de paracaidistas “Guerreros Aztecas”.

En la Revista General que tuvo una duración de casi dos horas, participaron 15 mil 458 integrantes del Ejército, Fuerzas Aérea y Guardia Nacional (GN), además 224 integrantes del Servicio Militar Nacional, 100 charros, 29 civiles y 38 niños.

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Así como 536 vehículos, 46 motocicletas, 106 aeronaves, 45 drones, 16 embarcaciones, 21 Banderas de Guerra, 424 caballos, 142 canes; incluidos 27 cachorros y 26 águilas.

El comandante de la Columna de Desfile y subsecretario de la Defensa, Enrique Martínez López, inició el ensayo a bordo de un vehículo táctico blindado “Cimarrón”, seguida de la sección de motociclistas de la GN para dar paso a la escolta, Bandera Monumental y al bloque de Banderas Nacionales.

Militares y GN ensayan desfile para conmemorar Independencia de México el 16 de septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

Militares y GN ensayan desfile para conmemorar Independencia de México el 16 de septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

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La columna está conformada por diversos continentes: Justicia y Paz, Centinelas de la Nación, Crisol de Patriotas, Desarrollo Nacional, Fraternidad Solidaria y Raíces de Honor.

El contingente de Justicia y Paz se conformó por Mando y Estado Mayor de la GN; Fuerza Especial de Reacción e Intervención; equipos de francotiradores, intervención acuática, desactivación de artefactos explosivos, vehículos blindados, intervención de aeronaves y traslados, entre otros.

El contingente “Centinelas de la Nación”, estuvo compuesto por Mando y Estado Mayor del Ejército; Brigada de Fusileros Paracaidistas; Fuerza Aérea Mexicana, con bloques de pilotos y fusileros; Infantería; Infantería Motorizada.

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También agrupamiento Holkan; Caballería; Arma Blindada; Artillería; Ingenieros de Combate; Transmisiones y componente de drones, entre otros.

Militares y GN ensayan desfile para conmemorar Independencia de México el 16 de septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

Militares y GN ensayan desfile para conmemorar Independencia de México el 16 de septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

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Mientras que el contingente “Crisol de Patriotas”, se conformó por el Mando de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y GN; Heroico Colegio Militar; Escuela Militar de Medicina; Escuela Militar de Odontología; Escuela Militar de Oficiales de Sanidad; Escuela Militar de Enfermería.

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El contingente “Desarrollo Nacional”, comprendió a los Ingenieros “Felipe Ángeles”, integrado por constructores, personal de zapadores, servicios y civiles; agrupamiento de Operaciones de Paz.

Además, del agrupamiento Kukulkán y sus Fuerzas de Tarea Conjunta “Quetzalcóatl”, “Tláloc” y “Huitzilopochtli”.

Binomios caninos de la Defensa entrenados para buscar personas participarán en el desfile militar del 16 e septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

Militares y GN ensayan desfile para conmemorar Independencia de México el 16 de septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

Binomios caninos de la GN ensayan desfile militar para el 16 de septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

Perro robot "Xólotl" estará presente en el desfile militar del 16 de septiembre (09/09/2026). Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

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bmc