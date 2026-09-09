Este martes se hizo público el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PPEF), donde se presenta una propuesta del dinero con el que contaría el gobierno para el próximo año.

En el ramo 48, es decir; lo que concierne a Secretaría de Cultura, se propone un presupuesto de 15 mil 858 millones 693 mil pesos; una ligeramente superior al de este 2026, que es de 15 mil 82 millones 889 mil 146 pesos.

Sin embargo, la cifra del PPEF no considera la inflación anual que hasta agosto era de 3.26%, lo que significa que la cifra real es menor a lo que se presenta.

“El incremento que se otorga prácticamente cubre el diferencial de la inflación”, comenta en entrevista el especialista Carlos Villaseñor, analista y especialista de políticas culturales.

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En el Proyecto se plantea que, para 2027, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cuente con 5 mil 603 millones 462 mil 994 pesos de presupuesto, apenas 52 millones 47 mil pesos más de lo que recibió para 2026.

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El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fue otro órgano cuyo aumento fue escaso, pues se contempla que reciba el otro año 4 mil 939 millones 635 mil 762 pesos, presupuesto muy similar a los 4 mil 928 millones 530 mil 411 pesos.

“Instituciones tan importantes básicamente no tienen incremento, los aumentos que se proponen ni siquiera cubren la inflación, su incremento no llega ni al 1%”, añade el especialista.

Donde sí habría un aumento notable es en la Unidad de Administración y Finanzas, pues pasaría de recibir 35 millones 173 mil 152 pesos a mil 174 millones 374 mil 915 pesos.

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En el Proyecto de Presupuesto hay una serie de novedades y ausencias de oficinas que recién se implementaron en el reglamento interior de la Secretaría de Cultura; por ejemplo, ya aparece el presupuesto de la Dirección General de Circuitos y Festivales (que recibiría 452 millones 405 mil 371 pesos), también debutan la Dirección General de Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales (con 642 millones 355 mil 901), y la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (con 221 millones 751 mil 157 pesos).

En cuanto a las ausencias, Villaseñor identificó que no figuran en las nuevas direcciones de Acción Territorial y Promoción Comunitaria, la Técnica de Investigación de Culturas Populares, ni la de Difusión Cultural.

“Es importante saber a dónde van a estar adscritas y qué presupuestos van a tener, porque eso nos indica la importancia que se le está asignando y también es un dato que permite la transparencia, si no sabemos qué cantidad se le está asignando ni quién lo va a ejercer, cómo vamos a poder dar seguimiento a sus actividades”, reflexiona.

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