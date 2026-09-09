Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, expresó este miércoles, tras la derrota por 2-1 con el Liverpool en la Liga de Campeones, que hay que dejar “en paz” a Julián Alvarez, en referencia a la prensa, y que “juegue, disfrute y haga su trabajo”, porque el equipo está “muy cansado” de todas las preguntas y, “sobre todo, él”.

“Estamos muy cansados y sobre todo él. Al chico hay que dejarle, que juegue, disfrute, haga su trabajo, que es jugador de fútbol, que es lo que tiene que hacer y entre todos tenéis que dejarle un poquito en paz. Lleváis un verano muy cansino. Ojalá que le dejéis un poco en paz y haga su trabajo, que es jugador de fútbol, y dé lo mejor que tiene”, dijo a ‘Movistar’ al término del encuentro en Anfield.

Ya del partido, Koke expuso que su conjunto hizo un “primer tiempo muy completo”. “El equipo ha hecho el gol y ha sabido manejar el partido hasta que nos han hecho el empate ellos. En la segunda parte han entrado un poquito mejor, han encontrado el segundo gol y ha sido más difícil entrar”, expuso.

“El año pasado empezamos justo aquí perdiendo y llegamos hasta semifinales. La Champions es muy larga, queda mucho, pero queremos ganar partidos. Perdimos el otro día en Bilbao, hoy aquí y el siguiente lo queremos ganar (ante la Real Sociedad en LaLiga EA Sports en San Sebastián)”, declaró.