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Adrián Rubalcava, director general del Metro de la Ciudad de México, anunció que ante la próxima renovación total de la Línea 3 del sistema de trenes subterráneos están planteando medidas para que los más afectados con las obras, los estudiantes de la UNAM, puedan mantener la agilidad de sus trayectos.
“Viene la modernización total, trenes y vías, todo, de la Línea 3. Toda modernidad, todo cambio tiene afectaciones momentáneas, vamos a hacer las menos posibles porque, además, esta línea conecta la ciudad con lo que es la Universidad (Nacional) Autónoma de México y esto quiere decir que unos de los más afectados van a ser los chavos que van a la escuela y lo que queremos es que tengan la posibilidad de llegar a su escuela a tiempo”, dijo.
Ruvalcaba asistió a la Comida Anual de Los 300 de la Revista Líderes, donde también habló sobre la propuesta de ampliación de la Línea 12, desde su terminal de Mixcoac, hacia Observatorio, haciendo directa su conexión con el Tren Interurbano, procurando reducir los transbordos de las personas que viajan del oriente de la ciudad hacia Santa Fe y Toluca.
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bmc
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