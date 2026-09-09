El filme "Un hijo propio", sobre la joven mexicana que en 2009 fingió estar embarazada para luego robar un recién nacido del Hospital General de la Ciudad de México, es, por ahora, el documental en lengua no inglesa más visto en Netflix fuera de su país de origen.

Eso reveló esta tarde Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de la plataforma de streaming, durante su participación en MEXAV, foro audiovisual que se desarrolla en los Estudios Churubusco.

"El que una película tenga repercusión mundial pasa por no sofocar la integridad artística. A veces se descafeína una película porque se piensa que es muy mexicana y nadie la va a entender, pero, caso por caso, nos ha demostrado que eso no pasa y es al contrario", indicó Ramos.

Lee también "Un hijo propio": la historia real detrás del caso de una mujer que robó a una bebé en México

"Un hijo propio es una historia mexicana, mitad documental, mitad ficción, y la están viendo en todo el mundo. Es el documental con más audiencia fuera de su país de origen que jamás ha hecho Netflix, de habla no inglesa", precisó.

El ejecutivo ofreció la charla "Crear para audiencias de hoy: el desafío de ser relevante" en la primera jornada del encuentro que reúne a diversos sectores del cine y el audiovisual mexicano.

[Publicidad]

Apuntó que otras producciones que han tenido buena respuesta en fechas recientes son "La captura", sobre el día en que dos policías atraparon a "El Chapo" Guzmán, y "Mal de amores", basada en la novela de Ángeles Mastretta.

En ambos casos, dijo, se tocan personajes que normalmente serían secundarios, llevándolos a protagónicos.

"En "La captura" son dos policías anónimos mexicanos que accidentalmente se exponen a ellos mismos, o en "Mal de amores" es la niña a la que quieren casar. Entonces, es decirle al espectador que se pueden contar historias desde otro lado, no desde lo pulido", subrayó.

[Publicidad]

Ramos informó que durante la Copa del Mundo sus series "Club de Cuervos" y "La casa de las flores" volvieron a ser mencionadas.

La primera, obviamente, por el momento futbolero; la segunda, sobre todo, después del partido entre México e Inglaterra, donde el equipo nacional fue eliminado.

"Se volvió trending topic 'Se me olvidó cancelar el mariachi' (frase del personaje de Cecilia Suárez) después de que perdimos. Ocho años después, las frases siguen siendo parte de la sociedad", recordó.

[Publicidad]

Lee también Caso real sobre el robo de un recién nacido en México llega a la Berlinale