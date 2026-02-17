En junio de 2009, el caso de una mujer que por meses fingió estar embarazada, subiendo más de 20 kilos, para luego robar un recién nacido del Hospital General de la CDMX, acaparó la atención del país.

Hace cuatro años, la cineasta Maite Alberdi, nominada al Oscar por "La memoria infinita" y "El agente topo", supo de los hechos en voz de la propia mujer, durante una vista al reclusorio de Santa Martha.

“No podía creer que una mujer hubiera fingido su embarazo no una semana, sino meses. Transformó su cuerpo y cuando comencé a dimensionar eso, fue la historia más extraordinaria que jamás hubiera escuchado. Si hubiera escrito una ficción, hubieran pensado que era algo insólito y no creíble”, comenta.

Lee también "Chicas tristes" está lista para entrar a la competencia de la Berlinale

Y entonces comenzó a trasladar esa historia en largometraje, en este caso un documental dramatizado llamado "Un hijo propio", que tiene una función especial en la Berlinale, el festival de cine internacional celebrado en la capital teutona.

Los actores Ana Celeste (“Dinastía Casillas”) y Armando Espitia (“Heli”) son quienes interpretan a Alejandra y Arturo, la pareja real, previo al robo y después de él, al tiempo que se escucha la voz en off de ellos, narrando lo sucedido.

Antes de decidirse a la extracción del bebé, Alejandra había tenido tres abortos espontáneos y en el supuesto embarazo, un doctor declaró haber escuchado el corazón de la criatura por “nacer”. Alejandra siempre argumento que el bebé le había sido prometido por su mamá biológica, pues era su segundo hijo de otra pareja.

“Es abrir la pregunta de qué lleva a una mujer a fingir su embarazo y en qué sociedad estamos viviendo, que ejerce presión para ser mamá”, comenta Alberdi.

Alejandra y Arturo estuvieron cerca de la producción y de los actores. En algún momento hasta aparecen conviviendo con ellos.

“En un documental puedes inventar tu propia forma (de contarlo) y dije: 'que ella cuente su visión y hacemos una puesta en escena, así podemos ir a su pasado'. Fue un proceso de cuatro años, fueron conversaciones en distintos momentos. Fue escuchar, también, a la otra parte (la mamá del bebé)... no emitir juicios y sí entender la complejidad humana”, explica la realizadora.

Un hijo propio es una producción de Netflix que aún no cuenta con fecha de salida en México.

Lee también “Moscas”, de Fernando Eimbcke, competirá por el Oso de Oro en Berlín; "es un sueño", dice el cineasta