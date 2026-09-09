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Una mujer murió tras ser atropellada por una unidad de transporte público de la Ruta 57 en calles de la colonia Llano Redondo, alcaldía Álvaro Obregón.
El accidente ocurrió alrededor de las 16:45 horas, en el cruce de Llano Redondo y Llano Esmeralda.
De acuerdo con el reporte policial, la mujer quedó debajo de la llanta delantera derecha de la unidad marcada con el número 0570059.
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Paramédicos del ERUM acudieron al sitio y determinaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, aparentemente a consecuencia de los traumatismos provocados por el atropellamiento.
El conductor, identificado únicamente como Alejandro, de 36 años, fue detenido y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
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