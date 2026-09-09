El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que reanudó el servicio de la Línea 2 tras la recuperación del cuerpo de una una persona que se arrojó al paso del tren.

Minutos después de las 4 de la tade, el STC informó en redes sociales que personal del Metro realizaba maniobras para rescatar al usuario que se aventó a la zona de vías, lo que llevó a la detención del servicio.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, publicó.

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Usuarios reportaron en redes sociales que el retraso en la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, es de más de 10 minutos.

“¿Qué pasa en Línea 2? 10 minutos en Nativitas y no pasa ningún Metro”, comentó un usuario.

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Alrededor de las 4:30 de la tarde, el STC informó que se reanudaba la circulación de los trenes en la Línea 2, por lo que todas las estaciones dan servicio.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio.https://t.co/iavGNdh9rE — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

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JACL/cr