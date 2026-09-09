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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que reanudó el servicio de la Línea 2 tras la recuperación del cuerpo de una una persona que se arrojó al paso del tren.
Minutos después de las 4 de la tade, el STC informó en redes sociales que personal del Metro realizaba maniobras para rescatar al usuario que se aventó a la zona de vías, lo que llevó a la detención del servicio.
“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, publicó.
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Usuarios reportaron en redes sociales que el retraso en la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, es de más de 10 minutos.
“¿Qué pasa en Línea 2? 10 minutos en Nativitas y no pasa ningún Metro”, comentó un usuario.
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Alrededor de las 4:30 de la tarde, el STC informó que se reanudaba la circulación de los trenes en la Línea 2, por lo que todas las estaciones dan servicio.
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JACL/cr
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