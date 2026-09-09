El arbitraje mexicano vuelve a caer en una polémica con las Águilas del América, ahora con el ex silbante Eduardo Brizio, quien declaró en un podcast haber cometido un error, que terminó favoreciendo al conjunto de Coapa en un partido de liguilla ante Necaxa.

En el podcast "Gol Gana" el excolegiado describió la jugada en la que afectó a los Rayos del Necaxa al anularles un gol válido que habría elimniado a las Águilas de esa liguilla.

El error cometido fue en el juego de ida ante Necaxa que llevaba la victoria 3-1. Los Rayos dominaban dicha serie, en donde lograron la cuarta anotación, que el silbante mexicano invalidó por un supuesto fuera de lugar.

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"América-Necaxa, va perdiendo el América 3-1 y cae un gol que era el cuarto de Necaxa. Doy gol y el liniero tiene la bandera arriba y le digo: 'la pelota viene de un contrario' y él me dice que no", recalcó Brizio sobre la secuencia.

Tras la revisón de la jugada desde un principio, el colegiado mexicano echo para atrás y decidió marcar gol inválido por un fuera de juego inexistente de los de Aguascalientes.

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"Entonces anulé el gol y no era, yo tenía razón y me frustré mucho porque yo vi la jugada bien y le hice caso por menso. Yo tuve la culpa, no reparto culpas", concluyó Brizio.

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