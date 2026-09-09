Ulises Mejía Haro, quien aspira a la gubernatura de Zacatecas para las elecciones de 2027 y mantiene una ventaja en las encuestas de Morena, se siente confiado en ganar la competencia interna del partido guinda para convertirse en eventual coordinador de la Defensa de la Transformación.

"Yo creo que el pueblo de Zacatecas ya decidió, ya tomó su definición, solamente habrá que esperar, habrá que validarla y más allá de hablar con aires de triunfalismo, debemos hablar con ese grado de sensatez que se requiere", expresó el diputado federal con licencia en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, Mejía Haro cuenta con una notoria ventaja con el 23% de la preferencia bruta rumbo a la elección de 2027; esto, sobre Geovanna Bañuelos y Verónica Díaz, ambas con 10% de preferencia, así como José Narro, quien registra el 7%.

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Ulises Mejía Haro aspira a la gubernatura de Zacatecas para las elecciones del 2027. 9 de septiembre de 2026 / Foto: Juan Boites para EL UNIVERSAL.

Seguridad, entre sus prioridades

Sobre la eventual política planeada para Zacatecas, el expresidente municipal de Zacatecas aseguró que uno de los principales temas de preocupación es la seguridad, por lo que hizo un llamado a no rendirse jamás y a atender las causas desde la educación de las y los jóvenes en la región altamente golpeada por los índices delictivos.

"Es el tema de temas, el de la seguridad. Yo lo he dicho, que jamás hay que levantar bandera blanca en este tema, que es muy sensible y muy delicado para la población. Habrá que continuar con los esfuerzos que está haciendo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que es la política correcta, atender las causas con más acciones complementarias", sostuvo.

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Compartió que, para la atención a las causas y el fortalecimiento de la seguridad, busca hacer una política que incluye becas, acercamiento con la población y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad estatales.

El expresidente municipal de Zacatecas aseguró que uno de los principales temas de preocupación es la seguridad. 9 de septiembre de 2026 / Foto: Juan Boites para EL UNIVERSAL

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Para atender a la población estudiantil, destacó los apoyos que otorga el gobierno federal desde la primaria, secundaria, preparatoria e incluso en las universidades públicas, porque considera que "un joven en la escuela, en el aula, un joven educado, es un joven menos propenso a que sea víctima de las garras de la delincuencia".

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Entre sus prioridades también destacó el tema de la salud, educación en la entidad y la atención a las y los maestros, además de atender al sector campesino y a los productores agrícolas por considerar a la entidad como un estado agropecuario.

Para conseguir ser coordinador de la defensa de la transformación, Ulises Mejía enfatizó que la honestidad es su principal distintivo y que su objetivo es fortalecer al movimiento de la 4T con compromiso, cercanía con el pueblo y mantener el apoyo de los aliados del partido guinda, el Partido Verde y el PT.

Mantiene una ventaja en las encuestas de Morena para ser coordinador de la defensa de la transformación de Zacatecas. 9 de septiembre de 2026 / Foto: Juan Boites para EL UNIVERSAL.

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"Yo agradezco a los simpatizantes, a los militantes esa confianza. Decirles que lo que buscamos es fortalecer el movimiento (...). Somos un grupo fuerte, un movimiento sólido, pero pues no debemos confiarnos", agregó.

Algunos de los atributos que Mejía Haro considera importantes para gobernar Zacatecas se encuentran la honestidad, ya que la considera una "excelente carta de presentación". También enfatiza el cumplimiento de lo que cada candidato propone, así como la cercanía con la gente y el conocimiento del estado.

Al asegurar que el Estado tiene una "problemática muy sentida" en el tema de seguridad, el diputado con licencia hizo mayor énfasis en que "no puede levantarse bandera blanca".

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