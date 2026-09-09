La Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Programa Institucional de Educal, S.A. de C.V. 2026-2030”, que no sólo refrenda su permanencia estratégica para la comercialización del libro en todo el país, sino que también señala que trabaja en corresponsabilidad con el Fondo de Cultura Económica (FCE) y bajo la coordinación de la secretaría.

Según el documento, la misión de Educal responde directamente a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Programa Sectorial de Educación (PSE), y “se convierte en un instrumento de política pública que contribuye a democratizar el acceso al libro y a la cultura, mediante su red de librerías y los Librobús”.

Además, plantea que la entidad y el FCE tienen tareas distintas. Se señala que su reincorporación al Ramo 11 (Educación Pública) responde a la necesidad de articular esfuerzos públicos en torno a la producción, difusión y distribución de libros y materiales culturales.

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Apunta: “Hacia 2030: Educal se consolidará como una plataforma nacional de acceso equitativo a materiales educativos y culturales, con infraestructura modernizada, articulación estratégica con el FCE en materia de distribución y gestión de acervos, y cobertura territorial sostenible”.

El programa institucional dispone cuatro objetivos. El primero es aumentar la cobertura territorial y la presencia cultural de la paraestatal, priorizando a las comunidades con limitada infraestructura cultural. El segundo, mejorar la infraestructura de librerías y espacios culturales.

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El tercer objetivo es fortalecer los mecanismos de distribución y comercialización de libros y materiales educativos, ampliando canales de acceso físico; y el cuarto, incrementar la participación de Educal en ferias, eventos y actividades de fomento a la lectura.

La propuesta parte de un diagnóstico en el que señalan que Educal participa como una función sustantiva y con una cobertura nacional:

“al cierre del ejercicio 2025, cuenta con 68 librerías físicas (62 en operación y seis en cierre temporal), además de seis Librobús que recorren comunidades marginadas. La cobertura alcanza 29 entidades federativas y la Ciudad de México”; sin embargo, el número de librerías en su directorio es de menos de 20 sucursales.

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Allí también informan que, en 2025, se atendieron a 2 millones 901 mil 201 personas, y se proyecta cerrar 2026 con 2 millones 550 mil000 personas atendidas, frente a una población potencial de 115.2 millones de personas mayores de seis años en nuestro país.

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