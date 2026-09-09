Quienes hicieron trampa en el examen de ingreso a la UNAM podrían ser vetados para presentar la prueba el próximo año, señaló el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien precisó que las posibles sanciones tendrían que revisarse con el abogado de la Universidad.

“Eso tal vez sí, por supuesto”, respondió al preguntarle si se podría impedir que esos aspirantes participen en el siguiente concurso de ingreso.

En entrevista al término del Consejo Universitario que se realizó este miércoles, señaló la dificultad de aplicar sanciones a personas que todavía no forman parte del alumnado.

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“Es difícil, porque esos son aspirantes, no podemos sancionar a quienes no son alumnos, pero lo tendríamos que ver con el abogado”, expresó.

Sobre la posible responsabilidad de funcionarios en las fallas del examen, el rector sostuvo que serán las auditorías las que determinen si hubo actuaciones atribuibles a personas.

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“Bueno, seguramente quieren saber si hubo responsabilidad atribuible a algunas personas, eso lo determinarán entre otras cosas las auditorías”, respondió acerca de los planteamientos de consejeros universitarios sobre una cadena de responsabilidades.

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Expuso que el Comité Técnico identificó fallas institucionales en la organización del proceso de admisión y explicó que las recomendaciones apuntan a concentrar en una sola oficina la elaboración de los reactivos y la aplicación del examen.

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“Hay fallas institucionales que hay que atender y que tienen que ver con la organización misma del proceso”, afirmó.

Indicó que esa centralización permitiría evitar problemas de información entre las áreas que participan en el concurso de ingreso.

También consideró que la UNAM debería revisar otras vías de admisión para las carreras de baja demanda.

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“Es algo que deberíamos revisar, tal vez no para todas las carreras, pero por ejemplo las carreras de baja demanda podríamos explorar otras opciones de ingreso”, dijo.

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bmc