El subsidio federal para la UNAM pasaría de 53 mil millones a 56 mil millones de pesos en 2027, de acuerdo con el proyecto presupuestal presentado a la Cámara de Diputados, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien afirmó que el incremento previsto corresponde a lo solicitado por la Universidad y se acompañará de racionalidad presupuestal y austeridad.

Antes de presidir la sesión del Consejo Universitario, explicó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 considera para la institución un aumento de 1.2% por encima de la inflación esperada, estimada en 3%, y agradeció al gobierno federal el esfuerzo.

“Con eso, más racionalidad presupuestal y austeridad, podemos sacar adelante no solamente los gastos del ejercicio”, expresó.

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Biblioteca Central de la UNAM en Ciudad Universitaria. (03/09/26) Foto: Santiago Reyes

Lomelí señaló que los recursos también permitirían evaluar la reposición de equipos y la culminación de obras importantes, principalmente en las unidades Juriquilla, Mérida y Oaxaca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), donde todavía hay aulas y laboratorios en construcción.

Subrayó que la UNAM ha realizado esfuerzos para ampliar la matrícula de educación superior desde el inicio de este siglo, y no únicamente durante los últimos años.

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Indicó que parte de ese crecimiento se refleja en las ENES, que abren espacios en entidades con menor cobertura de estudios de licenciatura, como Oaxaca.

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“Estamos de acuerdo en que hay que ampliar la matrícula a nivel nacional y la Universidad está haciendo su esfuerzo”, remarcó.

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Sobre el concurso de ingreso a la licenciatura 2026-2027/1, Lomelí informó que continúa la auditoría a cargo del Patronato Universitario.

Asimismo, señaló que se trabaja en una propuesta para reestructurar la Dirección General de Asuntos Escolares.

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