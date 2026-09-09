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Los cuerpos de tres hombres fueron localizados este miércoles a un costado de la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura del kilómetro 126, en el municipio de Acaponeta, al norte de Nayarit.
Los reportes sobre la presencia de los cuerpos se generaron alrededor de las 06:30 horas y elementos de la Policía Estatal se presentaron al lugar donde corroboraron que los tres presentaban signos de tortura, disparos, tenían las manos atadas por la espalda y los ojos vendados.
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Los agentes resguardaron el área mientras personal ministerial y pericial realizó la fijación de indicios para incluirlos en la carpeta de investigación; hasta ahora no se ha identificado a las víctimas.
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JACL/cr
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