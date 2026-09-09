Los cuerpos de tres hombres fueron localizados este miércoles a un costado de la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura del kilómetro 126, en el municipio de Acaponeta, al norte de Nayarit.

Los reportes sobre la presencia de los cuerpos se generaron alrededor de las 06:30 horas y elementos de la Policía Estatal se presentaron al lugar donde corroboraron que los tres presentaban signos de tortura, disparos, tenían las manos atadas por la espalda y los ojos vendados.

Lee también Rocío Nahle rechaza tener cuentas bancarias en EU; "son mentiras y especulaciones", dice

Los agentes resguardaron el área mientras personal ministerial y pericial realizó la fijación de indicios para incluirlos en la carpeta de investigación; hasta ahora no se ha identificado a las víctimas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr