Tlalnepantla, Edo. Méx. - “Aleyda era el sustento de la casa; pedimos justicia”, declaró Juana Victorio Cabrera, tía de la joven, al salir de los Juzgados de Control de Tlalnepantla, donde una juez de control vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

El asesinato de Aleyda ocurrió junto con los de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo, y su hija Sofía, de tres años.

La joven de 21 años era trabajadora del hogar y cuidaba a los hijos de Jonathan y Ana Paula.

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Juana Victorio Cabrera, tía de Aleyda, pidió justicia para la joven y apoyo económico para su hermana, madre de la víctima.

“Pedimos justicia y estamos en espera de las autoridades locales y federales. Hasta ahorita seguimos en espera, queremos que se nos acerquen; mi hermana necesita mucho apoyo económico”, dijo.

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El padre de Aleyda, Álvaro Romero, también acudió a la audiencia y, al salir, reiteró la petición de justicia para su hija.

“Pedimos justicia para mi hija”, expresó luego de haber escuchado durante más de siete horas detalles sobre los hechos que se registraron la tarde del 1 de septiembre en el penthouse del fraccionamiento Grand Viure.

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De acuerdo con los datos de prueba que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó ante la juez de control, Aleyda fue localizada en una recámara, sobre la cama, boca abajo, con las manos atadas y un disparo en la cabeza.

Por estos hechos, una juez vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio.

Mientras el proceso penal continúa, la familia de Aleyda permanece a la espera de las autoridades y pide apoyo para su madre, quien, según sus familiares, tenía en la joven uno de los principales ingresos de la casa.

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🗣️ “Aleyda era el sustento de la casa”



Tras el asesinato de Aleyda, que ocurrió junto con los de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, Juana Victorio Cabrera pidió justicia para su sobrina fuera de los Juzgados de Control de Tlalnepantla, donde se vinculó a proceso a… pic.twitter.com/84VMPTPhIb — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2026

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JACL/cr