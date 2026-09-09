Tlalnepantla, Edo. Méx. – La defensa de las víctimas pedirá a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que indague la posible participación de la esposa de Diego Sebastián “N” en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula, su hija Sofía, de tres años, y la joven Aleyda R., trabajadora del hogar.

Luis Rodríguez, asesor jurídico de las víctimas, explicó que durante los cuatro meses de investigación complementaria se buscará agotar todas las líneas de investigación y establecer si existe una tercera persona relacionada con el crimen.

“Vamos a trabajar en toda la información que tengamos y, si existe la participación de una tercera persona, como puede ser la esposa, evidentemente la Fiscalía va a hacer lo conducente”, señaló en entrevista.

El abogado aclaró que la posible participación de la mujer será determinada a partir de los datos que obtenga la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“Vamos a agotar las líneas de investigación y ver si existen más personas responsables en el tema”, afirmó.

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Al finalizar la audiencia inicial contra los imputados, los cuales fueron vinculados a proceso, el asesor jurídico señaló que entre las diligencias pendientes están el análisis de los estados de cuenta bancarios de Jonathan Meléndez, estudios de telefonía celular y periciales psicológicas al menor de cinco años, único sobreviviente de la familia.

“Vamos a sacar todas las líneas de investigación, vamos a solicitar estados de cuenta bancarios, intervención de telecomunicaciones, vamos a pedir apoyo federal para que se lleve a cabo de manera legal esta intervención de telecomunicaciones; sobre lo que arroje esta información, vamos a ver si existen más responsables”, explicó.

El robo de dinero en efectivo y criptomonedas es una de las líneas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como posible motivo del multihomicidio registrado la tarde del 1 de septiembre en un penthouse del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, donde habitaba la familia.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el crimen estaría relacionado con la búsqueda de una caja fría o cold wallet que presuntamente contenía los accesos para disponer de las criptomonedas. Actualmente se encuentra desaparecida.

🗣️ Luis Rodríguez, asesor jurídico de las víctimas del multihomicidio de Jonathan Meléndez, pedirá a la Fiscalía del Estado de México que indague la posible participación de la esposa de Diego Sebastián “N”#VIDEO: Gisela González | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/0wbQrcPbx8 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2026

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JACL/cr