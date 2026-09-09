El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que cerrará parcialmente la Línea 12 por mantenimiento; será del tramo Tláhuac - Lomas Estrella en el marco de las acciones preventivas y correctivas a las instalaciones fijas de la Línea Dorada.

El cierre parcial se llevará a cabo del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre de 2026, periodo en el que se llevará a cabo la sustitución del aparato de vía 13-23, que se ubica entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

Dicho aparato permite el cambio de vía de los trenes, para redireccionarlos hacia Mixcoac o hacia Tláhuac, específicamente en los casos en los que se establecen servicios provisionales.

El cierre parcial se llevará a cabo del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre de 2026. | Foto: Especial.

“Los especialistas en instalaciones fijas del Metro tienen plenamente identificado el término de la vida útil de este aparato, que fue sometido a un uso intensivo como punto de retorno de los convoyes durante la rehabilitación de la Línea 12”, expuso en un comunicado el STC.

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Por tal motivo, desde la primera hora del sábado 12 de septiembre y hasta la conclusión de la jornada del miércoles 16 de septiembre, el servicio de trenes en la Línea 12 se ofrecerá únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos, aplicando los horarios normales del Metro para días laborables y festivos.

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El jueves 17 de septiembre, la Línea 12 iniciará servicio normal a las 5:00 horas, con corridas de los trenes de Tláhuac a Mixcoac y de Mixcoac a Tláhuac.

Con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se ofrecerá servicio alterno, desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con el respectivo circuito de retorno.

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El aparato permite el cambio de vía de los trenes, para redireccionarlos hacia Mixcoac o hacia Tláhuac. | Foto: Especial.

Trabajos en L12

El STC expuso que un aparato de cambio de vía forma parte de los equipos electromecánicos de las instalaciones fijas y son independientes de la obra civil y estructural de túneles o viaductos de superficie o elevados.

La sustitución del aparato 13-23 incluye el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, y verificación de funcionamiento de aparatos de dilatación, así como de la geometría de la vía.

El servicio de trenes en la Línea 12 se ofrecerá únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán. | Foto: Especial.

“El trabajo preventivo y correctivo se realiza para mantener en niveles óptimos de funcionalidad el sistema de vías en el tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán, por lo que se requiere la vía libre para el paso de vehículos ferroviarios especiales que trasladarán los materiales, desde los talleres de Tláhuac hasta la zona de intervención”, recalcó el STC.

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El Metro exhortó a los usuarios a tomar en cuenta este aviso para programar sus viajes durante las fechas señaladas. Como alternativa para los usuarios, se ofrece la terminal de la Línea 8, Constitución de 1917, y para los usuarios de la zona sur, la terminal Tasqueña de la Línea 2.

El Metro informa que del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 funcionará únicamente de la estación Mixcoac a la estación San Andrés Tomatlán y viceversa. pic.twitter.com/WVU6kiYUGl — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

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JACL/cr