La imagen de Rubén Omar Romano emocionó al mundo del futbol hace unos días. El extécnico de Cruz Azul compartió en redes sociales el momento en que tocó la campana tras concluir con éxito su tratamiento contra el cáncer, una escena que rápidamente se volvió viral y generó una ola de mensajes de apoyo y reconocimiento.

En las fotografías y videos difundidos por su familia, se observa a Romano visiblemente conmovido, incluso entre lágrimas, mientras celebra el importante logro acompañado de sus seres queridos. La publicación recibió cientos de reacciones por parte de aficionados, exjugadores y figuras del futbol mexicano, quienes destacaron su fortaleza y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de vida.

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Con el paso de los días, las muestras de cariño hacia el estratega argentino no han cesado. Ahora fue Cruz Azul, uno de los clubes que dirigió durante su trayectoria en la Liga MX, el que le dedicó un emotivo mensaje para celebrar su recuperación.

A través de sus redes sociales, La Máquina compartió una publicación que rápidamente se llenó de comentarios positivos: "Haber superado el cáncer es la mejor noticia. Que tu ejemplo y voz sean testimonio en la lucha contra el cáncer. Toda la Nación Azul te manda un fuerte abrazo, Rubén Omar", escribió el club cementero.

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El mensaje fue respaldado por cientos de aficionados celestes, quienes aprovecharon la publicación para enviar sus mejores deseos a Romano y reconocer tanto su legado en los banquillos como su trabajo actual como comentarista de televisión.