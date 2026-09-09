Un juez de control vinculó a proceso a Gabriel “N” por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de su pareja, registrados al interior de un puesto de periódico en la alcaldía Álvaro Obregón, el pasado 30 de agosto de 2026.

Por el mismo caso se detuvo y vinculó a proceso a Luis Enrique “N” por el delito de violación, en perjuicio de la misma persona.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), la víctima se encontraba con ambos sujetos dentro de un puesto de periódico en la colonia Lomas de Santa Fe, donde habría sido violada.

Luego, Gabriel la golpeó y la encerró junto con Enrique dentro del puesto, para luego prenderle fuego a una cortina y escapar.

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Policías observaron el fuego y abrieron el local para rescatar a la víctima y a Enrique, quien fue detenido tras ser señalado como uno de los agresores.

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En una audiencia realizada el primero de septiembre, un juez vinculó a proceso a Enrique por el delito de violación, fijó la medida cautelar de prisión preventiva y dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Posteriormente, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Gabriel, quien fue capturado el 5 de septiembre en calles de Álvaro Obregón; al día siguiente fue vinculado a proceso.

El juez dictó la medida de prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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JACL/cr