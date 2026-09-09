La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 22 funcionarios de 15 dependencias del gobierno de México, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 967 mil pesos por cometer faltas administrativas graves y no graves.

Dicho Tribunal detalló que, derivado de las acciones de investigación hechas a través de los Órganos Internos de Control de 4 instituciones, en las cuales se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves, impuso las siguientes sanciones:

Banco del Bienestar

En Banco del Bienestar, destituyeron e inhabilitaron por 10 años y sancionaron con 961 mil pesos a Yazmín B, de la sucursal Villa Benito Juárez, Sonora, porque en 2023, al llevar a cabo el registro de caja diario con el usuario que le fue asignado, reportó arbitrariamente un saldo final de un millón de pesos, cuando en realidad sólo contaba con 45 mil pesos, lo cual generó un daño patrimonial equivalente al monto de la sanción.

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Secretaría de Salud

En la Secretaría de Salud (Ssa), inhabilitación por un año y sanción económica de 6 mil pesos a Juan V, del Hospital Nacional Homeopático de la Ciudad de México, pues en 2023 presentó en el área de Recursos Humanos una licencia médica del ISSSTE en un formato diferente al oficial, para justificar seis días de inasistencia al trabajo y recibir su sueldo íntegro por la misma cantidad por la que fue sancionado.

Comisión Federal de Electricidad

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destituyeron a Yuliana N y Silvia N, de la Central de Ciclo Combinado Tula, quienes en 2023 aprobaron y firmaron de forma indebida una evaluación dentro de un proceso de contratación para transporte de personal por un monto de 5 millones de pesos, ocasionando que se contratara a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos.

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Servicio de Administración Tributaria

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), suspensión por 30 días a Manuel F, de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Baja California 1, en Mexicali, ya que, en 2020, atendió fuera del plazo establecido una resolución relacionada con el adeudo fiscal de un contribuyente, ocasionando que no se cobrara este adeudo por 87 mil pesos.

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Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), así como en los Órganos Internos de Control de 11 dependencias, impuso las siguientes sanciones por faltas no graves:

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Petróleos Mexicanos

En Petróleos Mexicanos (Pemex), suspendieron por 15 días a José M, de la Superintendencia de Operación de la Refinería Madero, Tamaulipas, debido a que, al realizar entre agosto de 2023 a mayo de 2024 el reporte diario de funcionamiento automático de la válvula de llenado de azufre líquido, cometió una omisión, provocando una deficiencia en su operación que implicó su operación manual.

Secretaría de Salud

En la Secretaría de Salud, suspensión por 15 días a Medardo S, del Hospital General "Doctor Manuel Gea González", en la Ciudad de México, por acosar sexualmente a una subordinada en el 2023.

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Secretaría de Cultura

En la Secretaría de Cultura, suspendieron por 10 días a Iris G, de la Dirección de Personal del Instituto Nacional de Bellas Artes, por insultar a otra persona servidora pública por a su condición física y orientación sexual en 2024

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), suspensión por 3 y 5 días a Arturo L y Raymundo G, respectivamente, de la Casa de Moneda de México en San Luis Potosí, porque en 2023 adquirieron el servicio de licencia anual del programa “Acrobat” por medio de una orden de surtimiento que, por el costo del pedido de 283 mil pesos, no era procedente, debiendo formalizar la adquisición mediante un contrato.

Secretaría de Economía

En la Secretaría de Economía (SE), suspendieron por 6 días a Sonia J, de la Dirección General de Normas en la Ciudad de México, pues en 2025 modificó un justificante de omisión de registro de asistencia, alterando el escudo nacional, fecha de elaboración, nombres, cargos y firmas de sus jefes; lo anterior con la intención de que no se le descontara el día no trabajado.

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IMSS-Bienestar

En IMSS-Bienestar, destitución e inhabilitación por 6 meses a Miguel C, del Hospital de Especialidades Pediátricas en Jalisco, debido a que acosó de manera sexual a dos pasantes de la Licenciatura en Enfermería en el 2023.

Guardia Nacional

En la Guardia Nacioanl (GN), destitución a Delia V, José S, Jesús H y Agustín L, de las oficinas centrales en la Ciudad de México, por entregar en 2024 copia de sus certificados de secundaria y bachillerato respectivamente, emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que no eran válidos, los cuales eran requisito con la finalidad de obtener la licencia para la portación de armas de fuego.

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Además, destitución a Elizabeth S, de las oficinas centrales en la Ciudad de México, por entregar en 2024 copia de su certificado de bachillerato con Carrera de Técnico en Gestión Administrativa Contable emitido por el Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública que no era válido, el cual era requisito con la intención de acreditar sus evaluaciones especiales en las Instalaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza.

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Instituto Mexicano del Seguro Social

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inhabilitaron por 1 año a Damián U, del Hospital General de Zona No. 24 en la Ciudad de México, pues en 2022 hizo comentarios y tocamientos de índole sexual a una compañera de trabajo, además de insultar y agredir físicamente a otra funcionaria que la defendió.

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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada

En Banco Nacional de Ejército Fuerza Aérea y Armada S.N.C., inhabilitación por un año a Humberto L, de la Unidad de Transparencia, Ciudad de México, ya que en 2024 solicitó a un particular la cantidad de 12 mil 500 pesos a cambio de conseguirle empleo en el Banco, de los que se acreditó que recibió en su cuenta 2 mil 500 pesos.

ISSSTE

En ISSSTE, inhabilitaron por 3 meses a Alejandro L, del Hospital Regional “B” Dr. Valentín Gómez Farías, en Jalisco, debido a que en 2023 entregó a un paciente una licencia médica por una lesión en el tobillo sin contar con la autorización del director del hospital.

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Financiera para el Bienestar

En Financiera para el Bienestar (Finabien), suspensión por 15 días a Manuela G, de la sucursal telegráfica Calpulalpan en Tlaxcala, por no llevar un control adecuado del dinero a su cargo, porque en 2023, al hacerle una revisión a su caja, se detectó un faltante de un mil pesos.

Instituto para Devolve al Pueblo lo Robado

En el Instituto para Devolve al Pueblo lo Robado (Indep), amonestaron a Saraí B, de la Coordinación Regional Sur en Puebla de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en liquidación, ya que en 2023 durante su proceso de ingreso a laborar en la institución, omitió manifestar que se encontraba trabajando en la Secretaría del Bienestar, ocasionando que no se llevara a cabo el análisis de compatibilidad de ambos puestos que era necesario previo a su ingreso.

Estas dependencias detallaron que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta y destacaron que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, defenderán las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

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Además, invitaron a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en la página de internet denuncias.gob.mx.

Asimismo, reafirmaron su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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