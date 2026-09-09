Luego de casi dos décadas, el futbol mexicano fue el escenario perfecto para el reencuentro entre Rafael Márquez y Gabriel Milito, dos exjugadores del FC Barcelona que compartieron vestidor durante una de las etapas más exitosas del conjunto catalán y que hoy desempeñan diferentes roles dentro del balompié nacional.

El emotivo momento se produjo en las instalaciones de Chivas, club dirigido por el estratega argentino, que recibió la visita de Márquez como parte de su labor al frente de la Selección Mexicana.

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En las imágenes compartidas por Guadalajara en redes sociales, se observa a ambos excompañeros, que coincidieron en el Barcelona entre 2007 y 2010, fundirse en un afectuoso abrazo, intercambiar algunas palabras y desearse éxito en los proyectos que actualmente encabezan.

La visita concluyó con un intercambio de camisetas entre las dos figuras del futbol internacional, en una postal que despertó la nostalgia de los aficionados. Posteriormente, Márquez sostuvo una charla con jugadores del plantel rojiblanco, quienes buscan llamar la atención del cuerpo técnico nacional de cara a los próximos compromisos y al proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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