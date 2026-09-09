Toluca, Edo. Mex.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que el gobierno a su cargo, en coordinación con el gobierno federal y otras dependencias, está dando atención al caso del multihomicidio en Atizapán, el cual dijo no quedará impune, además de que en próximos días van a buscar un acercamiento con las familias para brindarles apoyo.

“Es algo que obviamente no se tiene que dejar impune; se irá trabajando con quien corresponda para que se haga justicia, pero también nos preocupa el ver cómo la situación del ser humano se va afectando mucho en lo que se refiere a la intolerancia, al que ya no tengamos esa sensibilidad de cómo hacer uso de nuestra fuerza o nuestros posibles conocimientos en contra de una mujer embarazada y una pequeña que no tenía nada que ver. Entonces enviamos condolencias a la familia; en próximos días me trataré de comunicar. El Gobierno del Estado está dando atención en lo que nos corresponde en colaboración tanto con el Gobierno federal, que también la presidenta ha estado muy al pendiente, como también a la compañera Aleyda de Chalco; a su familia le mandamos nuestro pésame”, comentó la mandataria estatal.

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La mandataria estatal destacó la necesidad de fortalecer las leyes, ya que este caso se pudo haber evitado, toda vez que Diego Sebastián "N" contaba con una orden de aprehensión por un proceso relacionado con presunto fraude; sin embargo, evitó su detención a través de un amparo.

“Aplicar la ley a la inseguridad, por ejemplo a este tipo de casos, por ejemplo, ver cómo podemos afianzar las leyes, de que no salgan tan fácilmente los que cometen algún delito, porque este tipo ya había sido señalado, ya tenía una orden de aprehensión y lamentablemente se le da un amparo y eso hace que él pueda salir libre y quizá pudo haberse evitado; sin embargo, también hay que perfeccionar cuando se hacen las detenciones, capacitar todavía más a nuestros elementos de seguridad, a nuestros jueces, tener mayor una coordinación para que esto también se evite”, comentó Gómez Álvarez.

Finalmente, la gobernadora destacó la necesidad de trabajar la salud mental entre los mexiquenses y evitar cualquier tipo de daño a la sociedad y a la misma persona que pasa por una situación de este tipo.

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JACL