La reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, la ampliación del sistema de transporte y nuevas obras hidráulicas y deportivas forman parte de los proyectos en los 125 municipios del Estado de México con una inversión de 19 mil 818 millones de pesos.

A semanas de que la gobernadora Delfina Gómez Alvárez (Morena) presente su Tercer Informe de Gobierno, señala que durante 2026 se han destinado 19 mil 818 millones de pesos a obra pública en los 125 municipios como parte de la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”.

Uno de los proyectos de mayor extensión es la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, entre Naucalpan y Tepotzotlán, vialidad por la que circulan diariamente más de 200 mil automovilistas.

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Los trabajos contemplaron la colocación de nueva carpeta asfáltica, rehabilitación de banquetas, guarniciones y alcantarillas, instalación de iluminación LED y mantenimiento de puentes peatonales*.

De acuerdo con el gobierno estatal, la intervención permite reducir hasta 30 minutos los tiempos de traslado en esta vialidad.

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Obras de transporte en el Edomex

En materia de movilidad, entre las principales obras se encuentra el Tren Interurbano “El Insurgente”, que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México.

Destaca la construcción de la Línea 3 del Mexicable, en Naucalpan, así como las obras del Tren Suburbano Felipe Ángeles en el tramo AIFA-Lechería, sistema que beneficia a más de 82 mil pasajeros.

Construcción de la última etapa del Colector Solidaridad, en Chalco. Foto: Especial

Obras contra inundaciones en Chalco

En infraestructura hidráulica, el gobierno estatal reporta la construcción de la última etapa del Colector Solidaridad, en Chalco, como parte del Plan Oriente.

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La obra busca contribuir a la prevención de inundaciones en la región, mientras que en Nezahualcóyotl se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación de plantas de bombeo.

Entre los proyectos se encuentran nuevas unidades deportivas en Amanalco, Ocuilan, Tezoyuca y Valle de Bravo, además de trabajos de modernización de mercados en Chiautla, Chiconcuac, Melchor Ocampo, Texcaltitlán, Timilpan y Xonacatlán.

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