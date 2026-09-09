[Publicidad]
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las facultades de la Armada de México para ejercer funciones de guardia costera en recintos portuarios.
Al resolver un amparo en revisión promovido por la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) que se quejó por un oficio emitido por un comandante de la Armada, en el que se le requirió proporcionar el software, usuario y contraseña del sistema de videovigilancia de una terminal portuaria concesionada, el pleno resolvió que la Secretaría de Marina (Semar) cuenta con atribuciones conforme a la Ley Orgánica de la Armada de México.
Por unanimidad de votos, el pleno afirmó que la dependencia no viola el artículo 129 de la Constitución, que establece que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en la propia Constitución.
Lee también Suprema Corte pone en marcha portal de estadística judicial; "tienen derecho a vigilar nuestro trabajo", afirma
Al presentar el asunto ante el pleno, el ministro Irving Espinosa Betanzo afirmó que, tras la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, dicho artículo ya no limita las funciones de las Fuerzas Armadas exclusivamente a aquellas con “exacta conexión con la disciplina militar”.
En tiempos de paz, las autoridades militares pueden ejercer las funciones previstas en la Constitución y en las leyes que de ella emanen, señaló.
[Publicidad]
De esta manera, la Corte reconoció la facultad del Congreso para establecer funciones de guardia costera destinadas a “mantener el Estado de Derecho, la seguridad y la protección marítima en las zonas marinas, costas y recintos portuarios”.
Lee también Delitos sexuales cometidos entre adolescentes no prescribirán tras cumplir 18 años: Corte; busca proteger acceso a la justicia
Asimismo, determinó que “la norma reclamada no regula un supuesto extraordinario de intervención de las Fuerzas Armadas en auxilio de otra autoridad”, sino que desarrolla una atribución conferida por el Artículo 129 constitucional para ejercer funciones de guardia costera en el ámbito marítimo nacional.
[Publicidad]
Por lo que, los ministros de la Suprema Corte negaron el amparo en la materia de revisión a la empresa quejosa, Calica.
Lee también Fuerzas Especiales, paracaidistas y perro robot, ensayan para desfile militar del 16 de septiembre; 15 mil elementos participarán
VIDEO: “La cabeza de la serpiente son los cárteles en México”, dice Marco Rubio; califica de “insuficiente” esfuerzo del gobierno mexicano
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
bmc
[Publicidad]
Más información
Estados
Hallan sin vida a Wendy Estefany tras 10 días desaparecida; su cuerpo fue localizado en una parcela de San Luis Río Colorado, Sonora
Cultura
¿Quién ganaría y quién perdería en el presupuesto de Cultura de 2027?
Nación
"El pueblo de Zacatecas ya decidió", afirma Ulises Mejía, aspirante a gubernatura de Zacatecas; seguridad, entre sus prioridades
Nación
Corte niega amparo a la hija de "El Rey del Outsourcing"; debe garantizar crédito fiscal para asegurar pago al Estado