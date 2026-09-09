Cuernavaca, Mor. - En los trabajos para construir un nuevo corralón municipal, trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca encontraron abandonado una estatua de Hernán Cortés montado a caballo. La efigie ecuestre muestra al animal con una pata delantera alzada y su jinete mirando hacia el horizonte.

Hasta 2012 la escultura cubierta con un color verdoso lució en el cruce de las avenidas Teopanzolco y Río Mayo, y posteriormente desapareció.

Ahora el Ayuntamiento de Cuernavaca no descarta ponerla a la venta y de acuerdo con el alcalde José Luis Urióstegui Salgado la estatua presenta daños estructurales, principalmente en la mano izquierda, y su reparación inicial tendría un costo aproximado de 600 mil pesos, recursos con los que no cuenta el Ayuntamiento.

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Encuentran estatua de Hernán Cortés en Morelos; INAH y alcalde de Cuernavaca disputan destino de la figura. (09/09/26) Foto: Especial.

“La figura tiene un valor de 3 millones de pesos; no es algo que podamos desechar y que además es significativo para la vida de Cuernavaca. No es exaltación de la figura de Hernán Cortés, es algo que no podemos borrar nomás porque sí”, dijo el edil.

Urióstegui Salgado señaló que el municipio no debe distraer recursos para rehabilitarla, pero es necesario rescatarla y buscar un sitio adecuado para colocarla, ya que se trata de una pieza de arte que pertenece al Ayuntamiento.

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Agregó que, si existe algún interesado en adquirirla, se analizará la posibilidad de venderla para que sea trasladada y conservada en otro lugar.

La escultura, dijo, fue encontrada durante el proceso de deschatarrización realizado en el terreno que albergaba vehículos inservibles, y la pieza estuvo instalada, hace años, en el bulevar Teopanzolco.

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Encuentran estatua de Hernán Cortés en Morelos; INAH y alcalde de Cuernavaca disputan destino de la figura. (09/09/26) Foto: Especial.

El director del INAH Morelos, Víctor Hugo Valencia Valera, dijo que la recuperación de la efigie ocurre en una situación social complicada, porque el personaje en este país, antes de la independencia todavía se aceptaba, después de la independencia de México este país cambió en el sentido de un arraigo nacionalista.

“Tenemos que reconocer que no vinieron a pasear, sin embargo, hay una posición desde el siglo XIX y se acrecentó en el siglo XX, un nacionalismo mexicano y siempre será polémico el personaje en el país. En otros países de Latinoamérica parece que es aceptado, pero en nuestro país la historiografía oficial mexicana no.

“No se puede borrar. Hay que ser muy claros en la historia del país.

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Por eso somos de diferentes colores, por ese mestizaje, entonces la pieza no sé, ojalá vuelva a colocarse en un lugar más público”, dijo el director del INAH Morelos, pero descartó llevar la escultura al Palacio de Cortés, donde vivió el conquistador porque el espacio ya está muy saturado.

dmrr/cr