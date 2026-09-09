Guanajuato, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezará la ceremonia del Grito en Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, en donde se preparan para recibir a miles de visitantes de diversas entidades del país con un abanico de espectáculos artísticos y culturales.

El Gobierno Federal no ha notificado, hasta hoy, la designación de algún representante de la presidenta Claudia Sheinbaum en la representación del 216 aniversario de la gesta histórica en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de Dolores.

García Muñoz Ledo informó que por segundo año presidirá el acto, por lo que está muy emocionada y contenta de mostrarle a México lo que es Guanajuato y que aquí nació la patria. "Yo estoy emocionada, con el nervio y la emoción como siempre se da", expresó la mandataria panista.

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La noche del 15 será ambientada por Jorge Medina y Josi Cuen, quienes alegrarán a los asistentes con su música.

"Saben que recibimos a visitantes de diferentes municipios del estado, y a mucha gente que viene de otros estados aquí a vivir en la Cuna de la Independencia estas fiestas".

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Por su parte, la autoridad municipal decoró las calles, edificios y el jardín principal con motivos tricolores, y a partir de este 11 de septiembre comenzarán los conciertos de artistas famosos, entre ellos

Los Tucanes de Tijuana

Yuridia

La Sonora Dinamita

Duelo

Matisse

Grupo Laberinto

Conjunto Primavera

Grupo Legítimo

Calibre 50

DLD

Otros.

dmrr/cr