Este sábado los Rayados de Monterrey recibirán en el Gigante de Acero a los Tigres en una edición especial del Clásico Regio, ya que el entrenador con más títulos en la historia de la Pandilla, Víctor Manuel Vucetich, ahora está defendiendo los colores de su acérrimo rival. En las últimas horas, en redes sociales, se ha discutido si el Rey Midas será recibido con insultos, abucheos, o si será indiferente su llegada al estadio.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Vucetich fue cuestionado al respecto y sin un gesto de preocupación en su rostro por enfrentarse a la afición que lo amaba y ahora se siente traicionada, compartió su opinión.

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"Esa es una situación de la gente, no mía. Sé que he trabajado con los dos equipos en diferentes épocas, sé que en un momento los sentimientos se manejan mucho en el futbol, así que la gente opinará y hará lo que tiene que hacer. Algunos apoyarán, otros abuchearán, es lo común, es parte de estos 38 años de carrera estar entendiendo esta situación", declaró el estratega de Tigres.

Desde su llegada al cuadro universitario, Vucetich ha sido cuestionado prácticamente en todas sus conferencias de prensa sobre la relación que tiene con el Monterrey y si ese pasado no interfiere con su presente como entrenador y directivo de los Tigres.

Este sábado, Vucetich vuelve al Gigante de Acero a dirigir un clásico, pero ahora con los colores azul y amarillo.

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