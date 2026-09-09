Robert Dante Siboldi, quien dirigió a Tigres en 2023 y 2024, el cual obtuvo el Clasura 2023 ante Guadalajara en el Estadio Akron, habló ante los medios de comunicación de cara al Clásico regio de este sábado 12 de septiembre en el Estadio BBVA. El estratega uruguayo criticó a la dirección felina por su salida de la institución y la forma en como se han manejado con otros ídolos, como André Pierre Gignac.

En una entrevista con ESPN Siboldi se fue con todo sobre la nueva directiva de Tigres, a quienes acusó de no saber de futbol.

"Sí, yo lo único que puedo entender es que es gente que no es aficionada a Tigres, para empezar, y que no entiende de futbol. Entonces, ellos son capacitados para manejar empresas u otros ámbitos de negocio, pero no saben de futbol. Creo que la incapacidad los ha llevado a tomar ese tipo de decisiones", declaró el uruguayo.

Lee también La 'Hormiga' González se queda sin director técnico; Olympiacos se despide de José Luis Mendilibar

Siboldi critica la salida de Gignac de Tigres

Por si fuera poco habló sobre como la institución le dio la salida a su máximo goleador histórico.

"Una leyenda como lo es André, y algunos otros que han salido. Por lo menos... yo veo que él no quería parar, quería seguir jugando. Tenían que haber hablado con él para ver qué quería y llegar a un acuerdo. Por lo menos se merecía un partido de despedida, tal vez con el equipo donde se formó en Francia, y hacer un juego aquí para darle una despedida acorde a lo que significó para el equipo. Lamentablemente, no tuvo el reconocimiento por parte de la directiva para realizar un evento de esa magnitud", concluyó el técnico.

[Publicidad]

Andre Pierre Gignac en su etapa con Tigres/ FOTO: Imago7

Lee también América vs Chivas: Revelan precios de los boletos para el Clásico Nacional de la Liga MX