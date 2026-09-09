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Falta muy poco para el gran partido de la fase regular de la Liga MX, el Clásico de México entre América y las Chivas.
Será el próximo sábado 19 de septiembre cuando se enfrenten en el estadio Banorte, casa de las Águilas, en actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026.
Y como es normal en este tipo de enfrentamientos, las aficiones ya comenzaron a preguntarse por los boletos para el compromiso en el Coloso de Santa Úrsula. Una locura los precios.
Los costos de los boletos van desde los 939 pesos mexicanos, hasta los cuatro mil 109, en las zonas donde se incluyen alimentos y bebidas. Una de las nuevas localidades del Estadio Azteca.
Asimismo, el estacionamiento ya está en venta, tal y como se ha manejado desde la reapertura del inmueble el pasado mes de marzo. Cada espacio tiene un costo de 467 pesos.
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Lista de precios de los boletos para el Clásico América vs Chivas
Estos son los precios de los boletos para el Clásico de México entre las Águilas del América y el Guadalajara.
- Super Seats (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,109
- Tunnel Club (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,696
- 100 Lateral: Desde $2,465.40
- 100 Plus: Desde $2,230.60
- 100 Sur: Desde $1,995.80
- 200 Platea: Desde $2,700.20
- 300 Lateral A: Desde $2,348
- 300 Lateral B: Desde $2,348
- Terraza INTER.MX (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,109
- 300 Cabecera: Desde $1,761
- 300 Preferente: Desde $1,408.80
- Palcos Club (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $3,756.80
- 400 Lateral: Desde $1,526.20
- 500 Lateral: Desde $1,115.30
- 600 Lateral: Desde $1,115.30
- 400 Sur: Desde $939.20
- 500 Sur: Desde $939.20
- 600 Sur: Desde $939.20
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