Falta muy poco para el gran partido de la fase regular de la Liga MX, el Clásico de México entre América y las Chivas.

Será el próximo sábado 19 de septiembre cuando se enfrenten en el estadio Banorte, casa de las Águilas, en actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026.

Y como es normal en este tipo de enfrentamientos, las aficiones ya comenzaron a preguntarse por los boletos para el compromiso en el Coloso de Santa Úrsula. Una locura los precios.

Los costos de los boletos van desde los 939 pesos mexicanos , hasta los cuatro mil 109, en las zonas donde se incluyen alimentos y bebidas. Una de las nuevas localidades del Estadio Azteca.

Asimismo, el estacionamiento ya está en venta, tal y como se ha manejado desde la reapertura del inmueble el pasado mes de marzo. Cada espacio tiene un costo de 467 pesos.

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América, líder del torneo Apertura 2026. FOTO: IMAGO7

Lista de precios de los boletos para el Clásico América vs Chivas

Estos son los precios de los boletos para el Clásico de México entre las Águilas del América y el Guadalajara.

Super Seats (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,109

(Incluye Alimentos y Bebidas): Desde Tunnel Club (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,696

(Incluye Alimentos y Bebidas): Desde 100 Lateral : Desde $2,465.40

: Desde 100 Plus : Desde $2,230.60

: Desde 100 Sur : Desde $1,995.80

: Desde 200 Platea : Desde $2,700.20

: Desde 300 Lateral A : Desde $2,348

: Desde 300 Lateral B : Desde $2,348

: Desde Terraza INTER.MX (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $4,109

(Incluye Alimentos y Bebidas): Desde 300 Cabecera : Desde $1,761

: Desde 300 Preferente : Desde $1,408.80

: Desde Palcos Club (Incluye Alimentos y Bebidas): Desde $3,756.80

(Incluye Alimentos y Bebidas): Desde 400 Lateral : Desde $1,526.20

: Desde 500 Lateral : Desde $1,115.30

: Desde 600 Lateral : Desde $1,115.30

: Desde 400 Sur : Desde $939.20

: Desde 500 Sur : Desde $939.20

: Desde 600 Sur: Desde $939.20

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