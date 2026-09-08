La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ya comenzó, y aunque todavía no dirige su primer partido, los planes del estratega tricolor ya se están llevando a cabo, incluidas las visitas a los 18 equipos de la Liga MX.

El primero de ellos fue el Atlas, donde Rafa dio sus primeros pasos como futbolista. Este martes, visitó las instalaciones de los Rojinegros, antes de continuar su camino por los centros de entrenamiento de todos los clubes.

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En un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol informó que "el estratega nacional presenció la práctica del cuadro rojinegro en la Academia Aga, acompañado por Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional Mayor y los integrantes de su cuerpo técnico: Pol Lorente, Xabier Mancisidor y Vidal Paloma. También acudió Andrés Lillini, director deportivo de las Selecciones Nacionales Menores".

Los integrantes del cuerpo técnico tricolor y directivos fueron recibidos por Andoni Zubizarreta, vicepresidente deportivo; Eduardo Herrera, director de gestión deportiva, así como Hernán Crespo, director técnico del Atlas FC.

La dirección de Selecciones Nacionales tiene el objetivo de continuar la buena relación entre los equipos de la Liga MX con el combinado nacional, continuando lo que se construyó en la última etapa de Javier Aguirre.

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