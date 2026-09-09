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Kanasín, Yucatán. - Una riña entre varios sujetos que consumían bebidas alcohólicas, dejó un muerto y seis detenidos en la colonia Francisco Villa Oriente, en Kanasín.
De acuerdo con los primeros datos, alrededor de siete hombres se encontraban bebiendo en la vía pública, en la calle 55 entre 4 y 6, cuando comenzaron a pelear.
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En un terreno baldío junto al lugar de la riña, la Policía Municipal de Kanasín encontró a un hombre, de aproximadamente 40 años, sin vida.
Paramédicos llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento y los primeros indicios apuntan a que sufrió golpes durante el altercado.
Hasta el momento el ahora occiso permanece sin identificar; las autoridades investigan el hecho para deslindar responsabilidades.
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