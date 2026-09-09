Elementos del Cuerpo de Bomberos del municipio de Veracruz lograron rescatar a siete perros durante un incendio registrado en una casa habitación.

La conflagración ocurrió en una vivienda de la colonia Ignacio Zaragoza, donde los efectivos encontraron a los animales en el interior.

Uno de los caninos presentó quemaduras en la región dorsal, por lo que recibió primeros auxilios de paramédicos y posteriormente fue canalizado a una clínica veterinaria para su atención especializada.

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En tanto, los otros seis perros se encuentran a salvo y quedaron bajo el resguardo de su propietario y vecinos de la zona.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, en cuya atención también participaron elementos de la Policía Municipal y Tránsito Municipal, que apoyaron las acciones de seguridad.

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