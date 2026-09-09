Al ser una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas, WhatsApp integra diversas funciones que facilitan la comunicación entre los usuarios, especialmente en los chats grupales.

Si recientemente cambiaste de celular y se borraron tus conversaciones o eres nuevo miembro de un grupo, esta app cuenta con una nueva función que permite que el administrador te comparte el historial de mensajes y así puedas enterarte de todo.

¿Quieres saber cuál es? Sigue leyendo.

¿Cómo enviar el historial de mensajes a un grupo de WhatsApp?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, cuando se añade un nuevo miembro a un grupo, el administrador tiene la opción de enviarle el historial de mensajes de una determinada fecha para que se ponga al día.

Así de sencillo, el nuevo miembro podrá revisar hasta 100 mensajes, incluyendo los que se hayan fijado previamente en el chat.

Con esta función, todos los miembros del grupo serán notificados de que se compartió el historial. Foto: Unsplash

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¿Cómo se usa la función? El proceso es similar en iOS y en Android. Así que si eres administrador, realiza los siguientes pasos para compartir el historial de mensajes:

Abre WhatsApp

Entra al chat grupal de tu interés

Toca el nombre del grupo o bien, mantén presionado el nombre del grupo en la pestaña “Chats”.

Luego, toca el ícono “Más” y posteriormente “Info. del grupo”

Pulsa “Añadir”

Selecciona los contactos que deseas añadir al grupo

Activa la opción “Historial de mensajes”

Selecciona el número de mensajes recientes que desees enviar

Toca “Añadir miembros”

Pulsa “Continuar” y listo

Cuando mandes el historial, todos los usuarios dentro del grupo recibirán la notificación de que se compartió el historial con el nuevo miembro.

Asimismo, los administradores del chat tienen la opción de desactivar la función. Estos son los pasos:

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Selecciona el nombre del grupo

Pulsa “Permisos de grupos”

Activa o desactiva la opción “Enviar historial de mensajes”

Importante: Al tratarse de una nueva función, es posible que todavía no se encuentre disponible para todos los usuarios. Por lo que te recomendamos mantener actualizada la aplicación para recibirla cuanto antes.

Otra consideración es que la función no sirve para los nuevos miembros que se unan a un grupo a través de un enlace de invitación o un código QR. Sólo con los añadidos por el administrador.

Y finalmente, si una persona a la que se le envía el historial de mensajes reporta su contenido, la cuenta del remitente también será reportada.

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Así puedes enviar el historial de mensajes de un grupo de WhatsApp. Foto: Unsplash

¿Qué mensajes del historial no se pueden enviar a un grupo de WhatsApp?

Según lo indica WhatsApp, esta función no aplica con los siguientes mensajes del historial:

Mensajes que desaparecieron mientras la función de mensajes temporales estaba activa

Mensajes de visualización única.

Mensajes de transacciones comerciales

Mensajes de ubicación en tiempo real

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