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Culiacán, Sin. - Fue identificado como Yojan Fernando “N” de 24 años de edad, el joven que agredió sexualmente a una mujer de 60 años de edad, a la que amagó con un cuchillo, en el fraccionamiento Nuevo Horizontes, de la ciudad de Los Mochis, cuyos vecinos de la víctima lo sometieron y presuntamente intentaron lincharlo.
Los datos que se conocen, es que este joven, vecino del ejido México, del municipio de Ahome, se brincó la barda trasera de la casa de la mujer que se encontraba con dos menores de edad, ubicada por la calle Ruperto L Paliza y para ganarse la confianza, argumentó que era perseguido por personas que le querían hacer daño.
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Este le pidió a la mujer adulta que, si le podía ofrecer un vaso con agua para beber, al descuidarse, este sacó un cuchillo de entre su ropa y la amenazo para luego conducirla a una recamara, ante sus gritos las dos menores que se encontraban con ella salieron en busca de ayuda.
Los vecinos que llegaron auxiliarla forcejaron con el joven que los amenazó con el cuchillo, hasta que lograron someterlo y presuntamente intentaron lincharlo por sus actos, por lo que elementos de la policía municipal que acudieron al lugar, lograron controlarlo y ser llevado a barandilla.
Según la información que se conoce, la mujer que fue víctima de la agresión sexual lo identificó plenamente, por lo que fue puesto a disposición del ministerio público del fuero común para que integre la carpeta de investigación respectiva.
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