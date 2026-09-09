El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó marcha de seguridad en seis líneas.

En redes sociales, el Metro informó que la medida se implementó en las líneas 2, 3, 5, 8, 9 y A, en donde se reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Lee también Día Mundial para la Prevención del Suicidio: C5 ha atendido 3 mil 391 reportes en lo que va del año; hay una diminución, destaca

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 5, 8, 9 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma Previsiones”, publicó el STC.

Al momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5, 8, 9 y A, Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma Previsiones pic.twitter.com/ltGyBTUypD — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr