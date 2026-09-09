Metrópoli | 09-09-26 | 16:26 |

El informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó en seis líneas.

En redes sociales, el informó que la medida se implementó en las líneas 2, 3, 5, 8, 9 y A, en donde se de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

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“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 5, 8, 9 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma Previsiones”, publicó el STC.

Al momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

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JACL/cr

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