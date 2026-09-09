La Feria Nacional del Elote llegará a San Miguel Topilejo, en donde productores mostrarán la tradición del maíz nativo de Tlalpan, la riqueza agrícola de sus pueblos y el trabajo de sus familias, que, por generaciones, han mantenido vivo este cultivo.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, subrayó que la edición 39 de la feria va más allá de una celebración gastronómica, pues aseguró que representa una oportunidad para reconocer lo que Tlalpan aporta al campo de la capital y dar mayor visibilidad a las comunidades que conservan sus prácticas agrícolas y la diversidad del maíz.

La feria se realizará del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre, en el Auditorio Ejidal y Predio Comunal de San Miguel Topilejo, con entrada gratuita y actividades en los espacios Ejidatario y Comunero.

(09/09/26) Foto: Especial.

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La inauguración está prevista para el sábado 12 a las 11:30 horas y, a partir del mediodía, comenzará una programación artística y cultural que acompañará durante cinco días la oferta gastronómica y la venta de productos elaborados a partir del elote y el maíz.

Entre las actividades programadas se encuentran presentaciones de:

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Ballet Folclórico Fantasía Mexicana,

Danzoneros de Tlalpan

Rondalla Capricho de Luna del Ajusco

Tex Tex

Banda Los Incomparables

Entre otros

Además de espectáculos como

La Guelaguetza

La Diablada

Distintas agrupaciones de danza y música popular.

El programa también contempla actividades desde el mediodía y, en algunas jornadas, hasta las 22:00 horas, con opciones culturales y recreativas dirigidas a visitantes de distintas edades.

(09/09/26) Foto: Especial.

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La edil destacó que la edición 39 permitirá también acercar a habitantes de otras zonas de la capital a la producción agrícola que se mantiene en los pueblos de Tlalpan y reconocer el trabajo cotidiano de quienes continúan sembrando y preservando el maíz nativo.

“La gastronomía será uno de los ejes centrales de la Feria Nacional del Elote y mostrará la versatilidad del maíz producido en la región, con preparaciones como tamales, pan de elote, chileatole, y una variedad de alimentos derivados del mismo, que muestran las distintas formas en que este cultivo forma parte de la cocina mexicana”, destacó.

La sede se encuentra en avenida Cruz Blanca, sin número, San Miguel Topilejo, y todas las actividades serán gratuitas.

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