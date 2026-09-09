La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la capital colocó de nuevo sellos de libre ambulantaje en parte de la banqueta de la Alameda Central, junto a Avenida Juárez. Sin embargo, estas marcas no se instalaron en el último tramo más cercano al Palacio de Bellas Artes.

En el espacio libre sellos se instalaron las colectivas feministas para vender mercancía sobre la acera, en la esquina con la calle Ángela Peralta. Ahí colocaron mantas con joyería, monederos, peluches y otros artículos para su venta. También se colocaron carteles de protesta de violencia económica contra las mujeres.

“Colectivo mazahua Betsy. No a la violencia económica contra las mujeres” es una de las lonas que más se repite sobre la calle Ángela Peralta. Incluso, alrededor de la fuente entre dicha calle y avenida Juárez se instaló una sombrilla con rejas y productos diversos.

Lee también Exigían 50 mil pesos por préstamo de mil; detienen a dos por presunta cobranza ilegítima en alcaldía Azcapotzalco

Los sellos libre de ambulantaje se instalaron en poco más de la mitad de la banqueta, desde la Antigua Calzada de Santo Calvario, antes del Hemiciclo a Juárez, hasta el inicio de la Plaza de la Solidaridad. En ese tramo se desplegó un operativo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cascos y escudos transparentes.

El siete de septiembre, la Subsecretaría publicó en redes sociales que colocó estas marcas con la intención de recuperar espacios que eran ocupados por el comercio ambulante, sin embargo, si una persona intenta quitarlos se remitirá al juez cívico correspondiente.

[Publicidad]

“Estas señalizaciones permiten identificar las zonas destinadas a la movilidad peatonal y recuerdan que la instalación de comercio requiere contar con la autorización correspondiente”, refirió la dependencia en su cuenta de X.

LL