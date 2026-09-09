El encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, fue calificada como “útil” por el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard.

Tras el cambio de formato, de presencial a videollamada, el excanciller dijo, en redes sociales, que en la conversación de Sheinbaum con Lutnick “tuve la fortuna de estar presente. Cordial el intercambio, estimo que será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos”.

Agregó que viajará a Washington, D.C. para avanzar en las negociaciones bilaterales de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, los temas a tratar por parte del funcionario norteamericano serán: autos, autopartes, metales críticos y acero.

Mientras que México busca la eliminación de aranceles al acero, aluminio y automóviles, entre otros temas.

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El encuentro por Zoom, que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, se dará una semana después de que Ebrard se encontró con Lutnick durante la reunión de ministros de Innovación del G-20, en Chapel Hill, en Carolina del Norte.

Dicho encuentro se da, en momentos en que se espera se den a conocer las fechas de la cuarta ronda de negociaciones de septiembre entre los equipos negociadores de México y de Estados Unidos.

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Será difícil que se lleve a cabo la cuarta ronda después del 23 de septiembre próximo, porque el presidente de China, Xi Jinping visitará Washington el 24 de ese mismo mes, de acuerdo con el experto en comercio exterior, Jorge Molina.

Además de que el 30 de septiembre iniciará el foro de ministros de comercio del G-20, en Milwaukee, una reunión que terminará el primero de octubre, añadió.

La tercera ronda de negociaciones bilaterales de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se realizó en la tercera semana de julio.

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En dicho encuentro se habló de la seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero, aluminio, y automóviles.

Fue en julio, cuando las partes acordaron que la cuarta ronda de negociaciones bilaterales se llevaría a cabo en Washington, D.C., en algún momento de septiembre de 2026.

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