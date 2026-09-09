Empresas transportistas, agentes de carga y aduanales y operadores logísticos exigieron a las autoridades de México y Estados Unidos la reapertura inmediata del paso de camiones vacíos por el Puente Internacional Zaragoza, tras advertir que el cierre impuesto la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), informaron en un comunicado este miércoles.

Esta problemática ya comenzó a retrasar el intercambio comercial entre ambos países, apuntan las empresas.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el 73.6% del comercio exterior entre México y Estados Unidos se moviliza por autotransporte.

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El cruce, que conecta Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, es una de las principales puertas del comercio terrestre bilateral y permite el retorno a México de unidades vacías que posteriormente recogen mercancías de exportación.

La Administración de la Aduana de Matamoros informó hoy por la mañana que, por instrucciones de oficinas centrales, los módulos de Vacíos de Importación permanecerán cerrados desde el 9 de septiembre de 2026 y hasta nuevo aviso.

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“En un comunicado no explicó las causas de la decisión ni fijó una fecha para reanudar las operaciones”, afirman los afectados.

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La restricción obliga a los camiones que regresan vacíos desde los Estados Unidos a desviarse por el Puente Internacional Los Indios, al oeste de Brownsville, antes de reincorporarse a su ruta hacia Matamoros.

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El trayecto alternativo añade 77 kilómetros y 1.5 horas al recorrido de cada unidad, además de un sobrecosto de entre 80 y 100 dólares, principalmente por el consumo adicional de diesel y las horas de operación, lo que pronto se verá reflejado en los costos de los productos.

La restricción afecta una ruta estratégica para el intercambio entre las dos mayores economías de Norteamérica.

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Los solicitantes pidieron la intervención de Hacienda y la ANAM para reabrir el paso de unidades vacías por el puente Zaragoza, evitar recorridos innecesarios y reducir el impacto sobre el transporte de carga regional y la cadena binacional de suministro.

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